Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:17, 30 августа 2023Из жизни

В мозгу у женщины впервые нашли живого червя-паразита длиной восемь сантиметров

В Австралии врачи извлекли из мозга женщины живого червя, поражающего питонов

Фото: Unsplash

Впервые в истории медицины живого червя-паразита Ophidascaris robertsi длиной восемь сантиметров извлекли из мозга пациентки в Канберре, Австралия. Об этом пишет The Guardian.

64-летняя жительница Австралии впервые оказалась в больнице из-за жалоб на диарею и боли в животе еще в 2021 году. К ее симптомам вскоре добавились сухой кашель, лихорадка и ночное потоотделение. В 2022 году после жалоб на депрессию и забывчивость ей сделали МРТ мозга. На снимке нашли аномалии, поэтому пациентку направили на операцию.

В ходе операции нейрохирург Хари Прия Банди извлекла из мозга женщины живого круглого червя длиной восемь сантиметров. После тщательного анализа и консультации со специалистом по паразитическим инфекционным заболеваниям, врачи выяснили, что паразит относится к виду Ophidascaris roberts. Эти черви поражают питонов и прежде никогда не встречались у людей.

Как выяснилось, пациентка жила у озера, рядом с которым обитает большое количество ковровых питонов. Она часто собирала дикорастущие травы возле дома и добавляла их в пищу. Специалисты предполагают, что яйца паразита попали на растения через фекалии питонов, а затем вместе с едой оказались в теле женщины. Тот факт, что это первый случай заражения человека, может также говорить о наличии у женщины проблем с иммунитетом.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Страшнее коронавируса Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Страшнее коронавирусаОткуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
10 февраля 2021

В настоящий момент врачи изучают вероятность того, что найденный паразит был не единственным в организме женщины, а также рассматривают разные протоколы лечения. Поскольку это первый случай инфицирования человека Ophidascaris robertsi, медики не знают, какую реакцию спровоцирует то или иное средство. Так, например, они опасаются, что уничтожение червя в организме при помощи лекарственных средств может повлечь опасный воспалительный процесс.

Врачи продолжают следить за состоянием женщины. Пока она чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании вернулась из отпуска со странной сыпью на ноге, которая оказалась яйцами паразита. Сначала женщина решила, что это просто аллергия.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?

    Площадь пожара в Геленджике увеличилась более чем втрое

    Число отрезанных из-за ливней населенных пунктов Приморья возросло

    В Китае признали замедление роста экономики

    Филиппа Киркорова высмеяли в сети со словами «чудо в перьях»

    Известная юмористка описала работу с Дубовицкой фразой «ей баяны не впихнешь»

    Россиянина осудили на 15 лет за домогательства к двум незнакомкам

    Су-57 скоро получит ракеты дальностью 300 километров

    В США обвинили Байдена в подрыве «Северного потока»

    Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли младенца от смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости