В мозгу у женщины впервые нашли живого червя-паразита длиной восемь сантиметров

В Австралии врачи извлекли из мозга женщины живого червя, поражающего питонов

Впервые в истории медицины живого червя-паразита Ophidascaris robertsi длиной восемь сантиметров извлекли из мозга пациентки в Канберре, Австралия. Об этом пишет The Guardian.

64-летняя жительница Австралии впервые оказалась в больнице из-за жалоб на диарею и боли в животе еще в 2021 году. К ее симптомам вскоре добавились сухой кашель, лихорадка и ночное потоотделение. В 2022 году после жалоб на депрессию и забывчивость ей сделали МРТ мозга. На снимке нашли аномалии, поэтому пациентку направили на операцию.

В ходе операции нейрохирург Хари Прия Банди извлекла из мозга женщины живого круглого червя длиной восемь сантиметров. После тщательного анализа и консультации со специалистом по паразитическим инфекционным заболеваниям, врачи выяснили, что паразит относится к виду Ophidascaris roberts. Эти черви поражают питонов и прежде никогда не встречались у людей.

Как выяснилось, пациентка жила у озера, рядом с которым обитает большое количество ковровых питонов. Она часто собирала дикорастущие травы возле дома и добавляла их в пищу. Специалисты предполагают, что яйца паразита попали на растения через фекалии питонов, а затем вместе с едой оказались в теле женщины. Тот факт, что это первый случай заражения человека, может также говорить о наличии у женщины проблем с иммунитетом.

В настоящий момент врачи изучают вероятность того, что найденный паразит был не единственным в организме женщины, а также рассматривают разные протоколы лечения. Поскольку это первый случай инфицирования человека Ophidascaris robertsi, медики не знают, какую реакцию спровоцирует то или иное средство. Так, например, они опасаются, что уничтожение червя в организме при помощи лекарственных средств может повлечь опасный воспалительный процесс.

Врачи продолжают следить за состоянием женщины. Пока она чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании вернулась из отпуска со странной сыпью на ноге, которая оказалась яйцами паразита. Сначала женщина решила, что это просто аллергия.