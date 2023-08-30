Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:07, 30 августа 2023Россия

В России предложили узаконить майнинг

Депутат Кирьянов предложил узаконить майнинг в России

Фото: Kanchanara / Unsplash

В России предложили узаконить майнинг. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что любое явление, которое де-факто существует, должно быть описано с точки зрения закона, государственного регулирования и процедуры этого регулирования.

«Это в полной мере относится и к майнингу. Поскольку сегодня у нас не существует законодательной базы, но есть процесс, то бюджет Российской Федерации не досчитывается как минимум нескольких десятков миллиардов в год. Это то, что можно получить от отрасли в виде налоговых доходов», — заявил Кирьянов.

При этом, по словам парламентария, на сегодняшний день нет достоверной аналитики о том, что происходит в отрасли.

Обязательно надо закрепить и само понятие майнинга, и те процедуры, которые должны проходить компании, и то регулирование, которое обелит отрасль и даст стабильный и достаточно значимый доход в российский бюджет

Артем Кирьяновзаместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

«В Государственной Думе этот вопрос обсуждается давно. Я думаю, что большинство депутатов склоняются к мысли, что такие решения надо принимать», — заключил Кирьянов.

Материалы по теме:
Черный майнинг. Иркутская область начала бороться с криптодобытчиками. Чем это грозит обычным гражданам?
Черный майнинг.Иркутская область начала бороться с криптодобытчиками. Чем это грозит обычным гражданам?
1 декабря 2022
Бутырская ферма. В психбольнице старейшего СИЗО Москвы добывали криптовалюту. Кто и как запустил тюремный майнинг?
Бутырская ферма.В психбольнице старейшего СИЗО Москвы добывали криптовалюту. Кто и как запустил тюремный майнинг?
8 июня 2022

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что российские майнеры добывают криптовалюты примерно на четыре миллиарда долларов в год. Прибыль майнеров при этом составляет порядка 100 миллиардов рублей.

Представитель Минфина отмечал, что при текущих условиях доходы бюджета от налогообложения отрасли могли бы составить около 20 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    Два самолета Ил-76 загорелись после атаки дронов в Пскове

    Экономист высказался о вероятности роста курса доллара до 100 рублей

    В Германии подняли вопрос об уничтоженных на Украине танках Leopard

    Секс-коуч назвала причину навязчивого желания узнать об интимном опыте партнера

    Раввин выдал себя за дрессировщика собак ради секса и попал за решетку

    Экс-разведчик США рассказал о ловушке России для ВСУ

    В Рязанской области сбит еще один беспилотник

    Крымский дрон «Сарыч-2» поступит на вооружение после испытаний

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Джиджи Хадид снялась в платье из сетки без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости