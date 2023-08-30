Депутат Кирьянов предложил узаконить майнинг в России

В России предложили узаконить майнинг. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что любое явление, которое де-факто существует, должно быть описано с точки зрения закона, государственного регулирования и процедуры этого регулирования.

«Это в полной мере относится и к майнингу. Поскольку сегодня у нас не существует законодательной базы, но есть процесс, то бюджет Российской Федерации не досчитывается как минимум нескольких десятков миллиардов в год. Это то, что можно получить от отрасли в виде налоговых доходов», — заявил Кирьянов.

При этом, по словам парламентария, на сегодняшний день нет достоверной аналитики о том, что происходит в отрасли.

Обязательно надо закрепить и само понятие майнинга, и те процедуры, которые должны проходить компании, и то регулирование, которое обелит отрасль и даст стабильный и достаточно значимый доход в российский бюджет Артем Кирьянов заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

«В Государственной Думе этот вопрос обсуждается давно. Я думаю, что большинство депутатов склоняются к мысли, что такие решения надо принимать», — заключил Кирьянов.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что российские майнеры добывают криптовалюты примерно на четыре миллиарда долларов в год. Прибыль майнеров при этом составляет порядка 100 миллиардов рублей.

Представитель Минфина отмечал, что при текущих условиях доходы бюджета от налогообложения отрасли могли бы составить около 20 миллиардов рублей.