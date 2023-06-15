Минфин оценил доходы российских майнеров в миллиарды долларов

Минфин: российские майнеры добывают криптовалюту примерно на $4 миллиарда в год

Российские майнеры добывают криптовалюты примерно на четыре миллиарда в год. Об этом заявил в ходе сессии «Майнинг как "белый лебедь" российской экономики» на Петербургском экономическом форуме директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, пишет Forbes.

Прибыль майнеров в России составляет сто миллиардов рублей в год, отметил Чебесков. Потенциальные доходы бюджета от налогообложения он оценил примерно в 20 миллиардов рублей. При создании правильных предпосылок для развития отрасли будет возможен ее кратный рост и, соответственно, рост налоговых взносов, заявил представитель Минфина.

Законопроект о легализации майнинга и оборота криптовалют в России внесли в Госдуму еще осенью 2022 года. Он подразумевал, что россияне смогут использовать цифровые валюты как средство платежа только за пределами страны, а также, возможно, для оплаты параллельного импорта.

Рассмотрение проекта отложили из-за дискуссий. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что легализация майнинга может нести риски оттока капитала из России.