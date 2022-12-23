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14:22, 23 декабря 2022Экономика

В России «притормозили» легализацию майнинга из-за опасений оттока капитала

Госдума: проект о регулировании майнинга «притормозили» из-за опасений оттока капитала

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Законопроект о регулировании майнинга «притормозили» из-за опасений, что добыча криптовалют будет использоваться для перевода средств за рубеж, то есть несет риски оттока капитала, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Я не буду называть организации, которые притормозили движение законопроекта. При этом, по мысли критиков законопроекта, он мог создать каналы вывода средств из нашей страны. Якобы это будет деятельность по покупке криптовалюты, а на самом деле главной задачей будет вывод капитала из нашей страны. Этот риск, возможно, существует», — сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что продолжает обсуждение с противниками законопроекта, предлагает его доработать и рассчитывает на скорое принятие законопроекта. По прогнозам Аксакова, в январе документ одобрят в первом чтении. Он подчеркнул, что при доработке будет учтено мнение всех заинтересованных сторон.

В декабре Центробанк (ЦБ) выступил против продажи добытой в России криптовалюты россиянам. Комментируя новый законопроект о легализации майнинга, регулятор выступил за продажу добытой в стране криптовалюты только нерезидентам на иностранных биржах. По мнению ЦБ, сделки майнеров с жителями России допустимы лишь в тех случаях, если проводятся через «уполномоченную организацию» в рамках экспериментальных правовых режимов.

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Софья Ермакова
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