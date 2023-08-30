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08:22, 30 августа 2023Мир

Индия выразила протест Китаю из-за притязаний на территории

МИД Индии выразил протест КНР за карту с притязанием на часть штата в Гималаях

Нью-Дели выражает протест Китаю из-за притязаний на индийские территории, отображенные на опубликованной карте КНР. Об этом заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи, передает Bloomberg.

Уточняется, что новые официальные карты КНР включают часть индийского штата в Гималаях. Это показательный признак нарастания напряженности из-за пограничного спора, говорится в материале.

«Мы отвергаем эти утверждения [Китая], поскольку они не имеют под собой никаких оснований. Подобные шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса», — заявил представитель индийского ведомства.

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    Анастасия Заикина
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