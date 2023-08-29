КНР утвердила новые карты страны и включила в них территории России

Китай утвердил новые карты страны и включил в них территории России

Китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный, комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России присоединена к Китаю.

Речь идет о Большом Уссурийском острове, разделенном между РФ и КНР. Как отмечает автор Telegram-канала «Китайская угроза», остров отдельно указан как самая восточная точка страны и его территория полностью включена в состав Китая, несмотря на признанную демаркацию.

Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах.

В августе 2022 года китайская таможня в восточном городе Нинбо изъяла 23,5 тысячи карт, предназначенных для экспорта, из-за отсутствия на них территориальных претензий КНР. Речь идет о пропавшей с карт девятипунктирной линии, охватывающей обширные притязания Пекина в Южно-Китайском море, которые простираются на две тысячи километров от материковой части Китая.

На картах также не были указаны оспариваемые Китаем цепи островов, такие как Спратли и Парасельские острова в Южно-Китайском море, и необитаемые острова Восточно-Китайского моря, называемые Дяоюй (Сенкаку), на которые претендует Япония.

Пекин конфискует «проблемные карты» на протяжении многих лет. По мнению китайских властей, такие карты «ставят под угрозу суверенитет, национальное воссоединение, территориальную целостность и национальную безопасность» страны.