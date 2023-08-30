Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:52, 30 августа 2023Бывший СССР

В Молдавии одобрили проект денонсации очередного соглашения с СНГ

Молдавия одобрила денонсацию соглашения о межгосударственной тайне в рамках СНГ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuter

Правительство Молдавии одобрило очередной проект денонсации соглашения «О взаимной защите межгосударственной тайны», принятый в рамках СНГ и подписанный 22 января 1993 года. Об этом сообщает агентство «Sputnik Молдова».

В сообщении говорится, что проект представил глава Службы информации и безопасности республики. Он сообщил, что обмен информации между странами происходит на основе других отдельных двусторонних соглашений.

Ранее Кишинев денонсировал соглашение с Содружеством независимых государств (СНГ) об измерении времени. Решение объяснили присоединением к европейским метрологическим организациям.

2 августа в Министерстве иностранных дел (МИД) России сообщили, что молдавские власти уже два года не принимают участия в заседаниях СНГ на уровне лидеров и министров иностранных дел.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла попытку организации канала сбыта оружия и боеприпасов в ДНР

    Задержание ФСБ планировавших незаконно продавать оружие попало на видео

    45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

    Стало известно о роли сына Байдена в прекращении дела против украинской Burisma

    В гостинице Геленджика рассказали о спасении от лесного пожара

    Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

    В Запорожской области опровергли преодоление ВСУ первой линии российской обороны

    Латвия обязалась обучить несколько тысяч украинских военных

    Фитнес-тренер раскрыла нюансы похудения в области нижней части живота

    Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» оштрафовали в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости