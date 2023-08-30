В Молдавии одобрили проект денонсации очередного соглашения с СНГ

Молдавия одобрила денонсацию соглашения о межгосударственной тайне в рамках СНГ

Правительство Молдавии одобрило очередной проект денонсации соглашения «О взаимной защите межгосударственной тайны», принятый в рамках СНГ и подписанный 22 января 1993 года. Об этом сообщает агентство «Sputnik Молдова».

В сообщении говорится, что проект представил глава Службы информации и безопасности республики. Он сообщил, что обмен информации между странами происходит на основе других отдельных двусторонних соглашений.

Ранее Кишинев денонсировал соглашение с Содружеством независимых государств (СНГ) об измерении времени. Решение объяснили присоединением к европейским метрологическим организациям.

2 августа в Министерстве иностранных дел (МИД) России сообщили, что молдавские власти уже два года не принимают участия в заседаниях СНГ на уровне лидеров и министров иностранных дел.