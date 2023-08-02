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11:51, 2 августа 2023Бывший СССР

Молдавия денонсировала соглашение с СНГ об измерении времени

Вице-премьер Молдавии заявил о денонсации соглашения с СНГ об измерении времени

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия денонсировала соглашение с Содружеством независимых государств (СНГ) об измерении времени, поделился вице-премьер по экономическому развитию республики Дмитрий Алайба. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект касается денонсации соглашения с СНГ о сотрудничестве в области обеспечения единицы измерения времени и частоты, подписанного в Бишкеке 9 октября 1992 года», — сказал он.

По его словам, Молдавия присоединилась к европейским метрологическим организациям, отчего сотрудничество с СНГ для Кишинева утратило актуальность.

Ранее директор первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Микаэл Агасандян рассказал о процессе выхода Молдавии из СНГ. Он отметил, что молдавские власти уже два года не принимают участия в заседаниях СНГ на уровне лидеров и министров иностранных дел.

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    Алевтина Запольская
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