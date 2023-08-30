Россиян предупредили о возможном дефиците «Доширака»

Mash: в России из-за курса рубля может возникнуть дефицит «Доширака»

Популярная лапша быстрого приготовления «Доширак» может начать исчезать с полок российских магазинов, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Проблемы с товаром могут возникнуть из-за ослабления российской валюты, которое привело к дефициту сотрудников на производстве. Как правило, на заводах трудятся мигранты из Средней Азии, которым из-за текущего курса стало невыгодно работать в России. В связи с этим они стали массово увольняться и уезжать на заработки в Казахстан и Южную Корею, пишет издание.

Информацию о нехватке рабочих рук подтвердил сотрудник предприятия по производству лапши в Саратовской области. По его словам, с завода продукция отгружается только крупным торговым сетям, оптовики же жалуются на сокращение поставок.

В то же время производители уверены, что проблема разрешится к октябрю. Руководство в свою очередь обещает не допустить роста цен на популярное у россиян блюдо. Сейчас цены на «Доширак» варьируются от 62 до 69 рублей.

На фоне резкого падения курса рубля многие производители продуктов питания заявили о намерении поднять цены. Например, об этом заявили производители хлеба, пищевой соды, майонеза, шпротов, кетчупа, колбасы, вина и коньяка, глазированных сырков и ряда других продуктов.