В США допустили перемещение ядерного оружия в Британию

FAS: США планируют переместить ядерное оружие в Британию на авиабазу Лейкенхит

Появляется все больше свидетельств, что Соединенные Штаты намерены переместить свое ядерное оружие на территорию Великобритании. Об этом сообщает Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) со ссылкой на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год.

Как отмечают специалисты, на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, которая располагается примерно в 100 километрах от Лондона, будет создано «помещение для безопасного хранения». Также рядом с местом хранения оружия планируется построить казарму для летчиков F-35 Королевских ВВС Великобритании.

Как отмечают ученые, данные документы могут означать, что США вновь разместят свое ядерное оружие в Британии после 15-летнего перерыва.

США хранили свое ядерное оружие в Британии на протяжении более чем полувека, с 1952 года. Они вывезли их в 2008-м году: отчасти потому, что бомбы B61 устарели, отчасти — в рамках программы разоружения ядерных держав. В 2022 году, после начала Россией специальной военной операции, США изменили отношение к данному вопросу.