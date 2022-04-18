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США решили разместить ядерное оружие на территории Британии

НАТО модернизируют военные объекты в Британии для хранения ядерного оружия США

Фото: US Navy / globallookpress.com

Власти США решили разместить свое ядерное оружие в Великобритании: эта страна попала в список тех, где должна быть расположена инфраструктура для хранения «специального оружия». В этом списке уже есть Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция — в каждой из них есть примерно 100 водородных американских бомб B61. Об этом свидетельствует оборонный бюджет США на 2023 год, внимание на документ обращают издания The Guardian и «Страна».

Авиабазу Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит (в 100 километрах от Лондона) уже начали модернизировать, чтобы в дальнейшем там можно было разместить истребители-бомбардировщики нового поколения F-35A Lightning, способные нести ядерный заряд.

США хранили свое ядерное оружие в Британии на протяжении более чем полувека, с 1952 года. Они вывезли их в 2008-м году: отчасти потому, что бомбы B61 устарели, отчасти — в рамках программы разоружения ядерных держав. Как отмечает The Guardian, американские власти изменили свое отношение к этому вопросу после начала спецоперации России на Украине.

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Виктория Кондратьева
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