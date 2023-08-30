Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:51, 30 августа 2023Среда обитания

Пожар в Греции уничтожил территорию размером с Нью-Йорк

Copernicus: лесной пожар в Греции уничтожил 80,8 тысячи гектаров земли
СюжетЛесные пожары:

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Лесной пожар на северо-востоке Греции за 11 дней уничтожил территорию, которая по размеру больше американского Нью-Йорка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные службы мониторинга Copernicus.

Пожар вспыхнул недалеко от города Александруполи из-за ураганных ветров и жаркой погоды. Огонь быстро распространился по региону Эврос. В результате пламя уничтожило 80,8 тысячи гектаров земли (808,7 квадратных километра), в то время как Нью-Йорк занимает площадь в 778,2 квадратных километра.

Помощь Греции в борьбе с пожарами оказали в том числе Албания, Сербия, Словакия и Чехия. На данный момент пожарные продолжают бороться с огнем. Однако Греция уже потеряла по меньшей мере 30 процентов Национального лесного парка «Дадья-Лефкими-Суфлион».

Ранее аналитики Европейской информационной системы о лесных пожарах (Effis) пришли к выводу, что суммарная площадь уничтоженной в результате лесного пожара в Греции территории достигла сотни квадратных километров. По размеру причиненного урона стихийное бедствие стало крупнейшим за всю историю наблюдений в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Россиянин оказался виновником сильного пожара в Геленджике

    Российская армия отбила три волны атак ВСУ на ореховском направлении

    Папа Римский осудил «ужасную мировую войну»

    Ядовитый скат-хвостокол вонзил шип в спину женщины

    Назван способ защиты хлеба от плесени

    В России предрекли упрощение увольнений за пьянство на работе

    Российские войска отразили девять атак ВСУ в районах Работино и Вербового

    Смехотерапию признали эффективной в облегчении симптомов болезней сердца

    Названо лучшее время для поиска новой работы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости