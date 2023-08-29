Лесной пожар в Греции стал крупнейшим в истории Европы

Effis: лесной пожар в Греции стал крупнейшим за всю историю наблюдений в Европе

Суммарная площадь уничтоженной в результате лесного пожара в Греции территории достигла 810 квадратных километров. По размеру причиненного урона стихийное бедствие стало крупнейшим за всю историю наблюдений в Европе, сообщает The Guardian со ссылкой на данные аналитиков Европейской информационной системы о лесных пожарах (Effis).

По словам представителя Еврокомиссии (ЕК) Балаша Уйвари, в тушении очагов возгораний к северу от города Александруполис участвовали в общей сложности 11 самолетов, один вертолет и 407 пожарных. Столь серьезных последствий лесных пожаров эксперты не фиксировали с момента начала ведения статистики в 2000 году, уточнили в Effis.

Как заявили в Пожарной службе Греции, к настоящему времени пока не удалось ликвидировать очаги возгораний в национальном парке «Дадья-Лефкими-Суфлион» в северо-восточной части страны. Этот заповедник является жизненно важной территорией для ряда видов хищных птиц. Пожар в этом районе «все еще выходит из-под контроля», заключили в ведомстве.

Крупные очаги возгораний к северу от Александруполиса впервые были зафиксированы 19 августа. В то же время нынешний пожар не стал первым для страны в летнем сезоне. Предыдущая вспышка жары из-за антициклона «Харон» и повышенные риски новых возгораний стали причинами массовой эвакуации более двух тысяч туристов с острова Родос. Стихийные бедствия в этом регионе начались в начале второй половины июля, а постояльцам местных гостиниц пришлось в экстренном порядке покидать свои номера и спасаться от лесных пожаров морским путем.