Парикмахер назвала не требующее ухода окрашивание волос

Парикмахер Лорена М. Вальдес: окрашивание в технике балаяж не требует ухода

Парикмахер Лорена М. Вальдес назвала окрашивание волос, которое не требует ухода. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Речь идет о балаяже — техника мелирования, создающая эффект «выгоревших на солнце волос». По словам эксперта, данное окрашивание придает образу естественности и позволяет долгое время не записываться на процедуру.

В то же время Вальдес рассказала о цвете волос, за которым сложнее всего ухаживать. Так, специалистка объяснила, что рыжие оттенки быстро вымываются, вынуждая постоянно их обладательниц наблюдаться у парикмахера. Вдобавок она посоветовала не прибегать к однотонным ярким окрашиваниям, поскольку из-за них отросшие корни будут достаточно заметны.

В июне певица, бьюти-блогерша Мария Качанова назвала россиянкам стрижки, которые не требуют укладки. Эксперт отметила удлиненное каре и «волчью» стрижку. В первом случае данная прическа подойдет обладательницам пышных и волнистых волос, а во втором — тонких.