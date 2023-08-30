Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:47, 30 августа 2023Ценности

Парикмахер назвала не требующее ухода окрашивание волос

Парикмахер Лорена М. Вальдес: окрашивание в технике балаяж не требует ухода

Фото: Maxx Miller / Unsplash

Парикмахер Лорена М. Вальдес назвала окрашивание волос, которое не требует ухода. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Речь идет о балаяже — техника мелирования, создающая эффект «выгоревших на солнце волос». По словам эксперта, данное окрашивание придает образу естественности и позволяет долгое время не записываться на процедуру.

В то же время Вальдес рассказала о цвете волос, за которым сложнее всего ухаживать. Так, специалистка объяснила, что рыжие оттенки быстро вымываются, вынуждая постоянно их обладательниц наблюдаться у парикмахера. Вдобавок она посоветовала не прибегать к однотонным ярким окрашиваниям, поскольку из-за них отросшие корни будут достаточно заметны.

В июне певица, бьюти-блогерша Мария Качанова назвала россиянкам стрижки, которые не требуют укладки. Эксперт отметила удлиненное каре и «волчью» стрижку. В первом случае данная прическа подойдет обладательницам пышных и волнистых волос, а во втором — тонких.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Российские самолеты устроили охоту за скоростными катерами ВСУ в Черном море. Потоплены шесть кораблей Украины

    Россиянкам назвали модную замену резиновым сапогам

    Губернатор объявил о возобновлении работы аэропорта Пскова после атаки дрона

    После смены бренда Domino's Pizza в России пообещали новое меню

    Названо основное условие при выборе между ПВО и РЭБ для уничтожения БПЛА

    Бывший солист группы «Чай вдвоем» раскрыл причину распада дуэта

    Под Воронежем дрон уничтожил сельский туалет

    Диверсант осужден на 12 лет за подготовку теракта с ракетой в Брянской области

    У российского школьника остановилось сердце после употребления энергетика и комы

    Россиянин получил три года колонии за стрельбу из карабина по соседским детям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости