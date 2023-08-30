На Украине осудят педагога, обвинившего Киев в невыполнении Минских соглашений

Бывшего доцента кафедры одного из университетов Киева будут судить за высказывания о том, что невыполнение Украиной Минских соглашений привело к военному конфликту. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры украинской столицы.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киева, «которая оправдывала вооруженную агрессию» России против Украины, начатую в 2014 году, и отрицала «временную оккупацию части территории» республики.

Следствие установило, что в марте 62-летняя преподавательница, занимавшая пост доцента, во время занятия высказала свое мнение о происходящем на Украине. «Уроженка Республики Беларусь обвиняла действующего Президента Украины [Владимира Зеленского] в неподписании Минских соглашений, что, по ее мнению, послужило причиной войны, а нападение страны-агрессора на Украину назвала "опережающим ударом"», — сказано в сообщении.

Женщина обвиняла украинские войска в обстрелах Донбасса на протяжении последних девяти лет, а также отрицала «временную оккупацию» территории Донецкой области. В ходе следствия она признала свою вину. Если ее признают виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы. В настоящий момент педагог уволена.

Ранее на Украине бывшего бойца спецподразделения «Беркут» осудили на восемь лет тюрьмы по обвинению в сотрудничестве с Россией. Он также обещал при возможности вступить в ряды Российской армии.