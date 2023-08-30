Отложенную оплату по картам «Мир» начнут применять чаще

По картам «Мир» введут отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах

Средства с карт «Мир» в некоторых случаях начнут списывать не сразу, а спустя некоторое время. Сейчас такой функционал используется при оплате общественного транспорта, а с весны 2024 года его могут распространить на такси и маркетплейсы, пишет РБК.

Сейчас абсолютное большинство операций по картам выполняется в режиме реального времени, то есть денежные средства списываются с них сразу. Отложенные операции собираются внедрить по картам, реквизиты которых сохранены у продавца.

Как пояснили в Национальной системе платежных карт (НСПК), применение отложенной авторизации позволит улучшить скорость и качество обслуживания держателей карт в ситуациях, когда выполнение операции в режиме онлайн невозможно или занимает слишком много времени.

Помимо оплаты такси и покупок на маркетплейсах отложенные списания могут распространить на каршеринг и прокат средств индивидуальной мобильности. Ко времени вступления в силу нововведений платежная система «Мир» намерена разработать список товаров и услуг, при оплате которых нельзя будет использовать отложенное списание средств, даже если держатель карты сохранил ее реквизиты.

Ранее в Госдуме предложили отказаться от использования карт «Мир» за рубежом. По словам депутата Анатолия Аксакова, применение вместо них платежных средств дружественных стран облегчит путешествующим россиянам расчеты за пределами России. Обсуждающийся сейчас механизм в случае принятия позволит считать продукты НСПК (оператор карт «Мир»), картами местных систем при их использовании за границей.