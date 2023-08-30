На Украине предложили отменить отсрочку по второму высшему образованию

Депутат Рады предложил отменить отсрочку по второму высшему образованию

На Украине предложили отменить отсрочку от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование. С такой инициативой выступил депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский, передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram.

«Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения», — сказал депутат.

Вениславский уточнил, что поступление в магистратуру после окончания бакалавриата допустимо, так же, как и дальнейшее обучение в аспирантуре. По его словам, «вызывает вопросы» поступление в университет после длительного перерыва и во время военных действий.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева нет необходимых организационных и материально-технических возможностей для проведения мобилизации и обеспечения оружием трех миллионов граждан.