В России впервые родился детеныш большой панды

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

У большой панды из Московского зоопарка родился детеныш. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram.

Подобное произошло в России впервые. Мэр подчеркнул, что рождение первого панденка — это «уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег».

Отец и мать новорожденного, большие панды Жуи и Диндин, живут в Московском зоопарке с 2019 года. Перед их приездом сотрудники зоопарка прошли стажировку в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильно ухаживать за этими животными.

Весной Жуи и Диндина познакомили друг с другом в надежде, что они обзаведутся потомством. Для помощи московским специалистам в столицу из Китая приезжал эксперт по разведению больших панд.

Ранее сообщалось, что уникальный в своем роде жираф без пятен появился на свет в зоопарке Brights Zoo в американском штате Теннесси. Жирафенок, которому еще не дали кличку, родился полностью коричневым.