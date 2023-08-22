Единственный в мире жираф без пятен появился на свет в американском зоопарке

Единственный в мире коричневый жираф без пятен родился в зоопарке Теннесси в США

Уникальный в своем роде жираф без пятен появился на свет в зоопарке Brights Zoo в американском штате Теннесси. Об этом сообщает New York Post.

Жирафенок, которому еще не дали кличку, родился полностью коричневым и без пятен. Это вызвало интерес экспертов, которые считают, что он является единственным жирафом с однотонной окраской в мире. Хотя ранее было известно о жирафах без пятен, это животное уникально, так как цвет его шерсти полностью коричневый, а не белый.

Сейчас рост жирафенка составляет около 1,8 метра, он прекрасно себя чувствует и находится под присмотром матери.

Основатель зоопарка Тони Брайт пока не выдвигал гипотез, почему у детеныша могут отсутствовать пятна, но сказал, что популярность новорожденного помогает привлекать внимание к виду, который находится под угрозой исчезновения. «Дикие популяции тихо вымирают, мы потеряли 40 процентов дикой популяции жирафов за последние три десятилетия», — подчеркнул он. По данным Фонда сохранения жирафов, в 2008 году численность сетчатых жирафов составляла 36 тысяч, а к 2018 году уменьшилась вдвое.

Зоопарк обратился к общественности за помощью в выборе имени для животного без пятен. Все предложенные имена являются отсылкой к суахили, языку, используемому в родной для сетчатых жирафов Восточной Африке. Предлагаются имена: Кипеки, что означает «уникальный», Фрияли — «необыкновенный», Шакири — «самая красивая» или Джамелла — «невероятной красоты».

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