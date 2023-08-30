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19:43, 30 августа 2023Забота о себе

Названа самая опасная кухонная утварь

Терапевт Десаи назвала опасными для здоровья сковороды с антипригарным покрытием

Фото: Unsplash

Сковороды с антипригарным покрытием являются самым опасным для здоровья предметом кухонной утвари, предупредила американский врач-терапевт Пунам Десаи. Ее мнение приводит издание Daily Mail.

По словам Десаи, при использовании сковородок с антипригарным покрытием через любые сколы и царапины на их поверхности в пищу попадает микропластик. Эти крошечные нерастворимые частицы, в свою очередь, разрушительно воздействуют на эндокринную систему, могут вызвать гормональный дисбаланс, проблемы с фертильностью и даже повышают вероятность развития рака.

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Кроме того, Десаи избегает использования поцарапанных керамических сковород. «Керамические сковороды обычно покрыты тонким слоем алюминия, который может попасть в продукты питания», — отметила она. Самыми безопасными для здоровья материалами для кухонной утвари терапевт назвала чугун и нержавеющую сталь.

Ранее специалистка одной из московских клининговых фирм Ольга Малашкова назвала самым грязным местом на кухне раковину. На ее поверхности, по словам Малашковой, живут кишечная палочка, листерии, сальмонеллы и прочие опасные организмы.

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    Наталья Обрядина
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