Клинер назвала самые грязные места на кухне

Эксперт по уборке Ольга Малашкова назвала раковину самым грязным местом на кухне

Самым грязным местом на кухне является раковина, предупредила специалистка одной из московских клининговых фирм Ольга Малашкова. Другие места на кухне, в которых наиболее активно размножаются бактерии, эксперт по уборке назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

На поверхности раковины, по словам Малашковой, живут кишечная палочка, листерии, сальмонеллы и прочие опасные организмы. «Раковину нужно мыть несколько раз в день всевозможными средствами, дезинфицирующими поверхность, а после — тщательно ополаскивать, чтобы не осталось химикатов», — сказала она, добавив, что в раковину нельзя высыпать фрукты и овощи для мытья.

Старые губки Малашкова назвала еще одним накопителем вредоносных микроорганизмов и посоветовала менять их каждую неделю или даже чаще. В тщательном уходе нуждается и вытяжка. «Чтобы она дольше прослужила, нельзя допускать, чтобы ее поверхность захватили жировые отложения и пыль», — сказала клинер.

При уборке, добавила она, можно снять крышку вытяжки, разобрать и почистить фильтры, замочить в мыльном пенном растворе решетку и промыть все детали чистой водой.

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