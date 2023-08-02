Клинер назвала самые грязные места на кухне
Самым грязным местом на кухне является раковина, предупредила специалистка одной из московских клининговых фирм Ольга Малашкова. Другие места на кухне, в которых наиболее активно размножаются бактерии, эксперт по уборке назвала в беседе с «Вечерней Москвой».
На поверхности раковины, по словам Малашковой, живут кишечная палочка, листерии, сальмонеллы и прочие опасные организмы. «Раковину нужно мыть несколько раз в день всевозможными средствами, дезинфицирующими поверхность, а после — тщательно ополаскивать, чтобы не осталось химикатов», — сказала она, добавив, что в раковину нельзя высыпать фрукты и овощи для мытья.
Старые губки Малашкова назвала еще одним накопителем вредоносных микроорганизмов и посоветовала менять их каждую неделю или даже чаще. В тщательном уходе нуждается и вытяжка. «Чтобы она дольше прослужила, нельзя допускать, чтобы ее поверхность захватили жировые отложения и пыль», — сказала клинер.
При уборке, добавила она, можно снять крышку вытяжки, разобрать и почистить фильтры, замочить в мыльном пенном растворе решетку и промыть все детали чистой водой.
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