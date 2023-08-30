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16:49, 30 августа 2023Из жизни

Мужчина с тремя попугаями ограбил прохожего

ABC 7: грабитель с тремя попугаями напал на мужчину в США

В американском штате Вирджиния разыскивают мужчину с тремя попугаями, который ограбил прохожего. Об этом сообщает ABC 7.

Пострадавший рассказал, что грабитель напал на него и, угрожая ножом, забрал деньги. Согласно показаниям свидетелей, преступнику от 28 до 32 лет, у него были татуировки.

Следователи просмотрели запись, сделанную камерой видеонаблюдения в соседнем магазине. На ней видно, что на грабителе была рубашка с узором и ковбойская шляпа, на которой сидели два попугая. Еще одна птица примостилась на его плече.

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30 января 2023

После вооруженного нападения преступник и его попугаи уехали на внедорожнике Ford синего цвета.

Ранее сообщалось, что серийный грабитель из города Ньюпорт, Великобритания, сел в тюрьму на два года после того, как бдительный попугай криком разбудил хозяйку дома во время ограбления. Женщина пришла посмотреть, что происходит, и увидела преступника.

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    Алиса Дмитриева
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