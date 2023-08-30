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15:48, 30 августа 2023Среда обитания

Мировым ценам на макароны предрекли рост

Reuters: паста подорожает из-за засухи в ЕС и плохого урожая пшеницы в Канаде

Фото: Jorge Zapata / Unsplash

Мировые цены на макаронные изделия, включая пасту, вырастут из-за негативных последствий глобального потепления. Об этом сообщает Reuters.

На фоне повышения средних температур летом европейские страны и Канада, на долю которой приходится около половины мировой торговли твердыми сортами пшеницы, столкнулись с ухудшением качества урожая. В Италии из-за засухи местные фермеры надеются на поставки большей части из 300 тысяч тонн собранного в Турции урожая.

В свою очередь, производители из Испании и Индии, занимающиеся выращиванием помидоров, которые используются в приготовлении соуса для пасты, уведомили о росте цен на продукцию из-за резкого снижения запасов в связи с засухой. О переплате за томаты также сообщили канадские фермеры.

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Согласно данным исследовательской компании Nielsen, за последнее время розничная стоимость макарон выросла примерно на восемь процентов в США, а Европе — на 12 процентов. При этом в Международном совете по зерну прогнозируют, что мировое производство твердых сортов пшеницы в 2023-2024 годах достигнет 22-летнего минимума. Это обстоятельство может привести к снижению глобальных запасов до минимума за последние три десятилетия. «Твердых сортов не хватит, чтобы обеспечить весь мир нормальным спросом», — пришла к выводу аналитик компании Strategie Grains Северин Омнес-Мезон.

О возможном риске нехватки пшеницы в мире Bloomberg сообщало еще в первой половине августа. На фоне низких объемов урожая на Украине и в ряде европейских стран на глобальном уровне может возникнуть дефицит высококачественной мукомольной агрокультуры. Обильные осадки во Франции и государствах Северной Европы привели к снижению качества зерна, а неблагоприятные погодные условия значительно замедлили сборы в Великобритании.

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    Анатолий Акулов
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