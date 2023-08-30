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17:36, 30 августа 2023Бывший СССР

В Эстонии пожаловались на низкий темп поставок снарядов из ЕС на Украину

Глава Минобороны Эстонии Певкура: поставка снарядов из ЕС для ВСУ идет медленно

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Поставка снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Евросоюза (ЕС) идет медленно. Об этом заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура, передает портал Tagesschau.

В сообщении говорится, что ЕС должен поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов, но в настоящий момент доставлено всего 226 тысяч боеприпасов. Глава Минобороны также пожаловался, что Украина выпускает шесть тысяч снарядов в день, в то время как темп производства в России в пиковые дни может составлять от 60 до 70 тысяч боеприпасов.

Он предложил принять меры для увеличения поставок. Помимо увеличения производства, министр также призвал уделить внимание переработке старых снарядов и закупке вооружения у третьих стран.

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    Алевтина Запольская
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