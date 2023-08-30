В Эстонии пожаловались на низкий темп поставок снарядов из ЕС на Украину

Глава Минобороны Эстонии Певкура: поставка снарядов из ЕС для ВСУ идет медленно

Поставка снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Евросоюза (ЕС) идет медленно. Об этом заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура, передает портал Tagesschau.

В сообщении говорится, что ЕС должен поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов, но в настоящий момент доставлено всего 226 тысяч боеприпасов. Глава Минобороны также пожаловался, что Украина выпускает шесть тысяч снарядов в день, в то время как темп производства в России в пиковые дни может составлять от 60 до 70 тысяч боеприпасов.

Он предложил принять меры для увеличения поставок. Помимо увеличения производства, министр также призвал уделить внимание переработке старых снарядов и закупке вооружения у третьих стран.