Названо лучшее время для поиска новой работы

«Зарплата.ру»: 58 % россиян назвали осень лучшим временем для поиска работы

Более половины (58 процентов) россиян назвали осень самым подходящим временем для поиска новой работы, так как уже сейчас на рынке много предложений от работодателей. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Около четверти (24 процента) респондентов считают, что хороших вакансий пока нет, и рассчитывают на появление стоящих предложений к началу зимы. Еще 11 процентов опрошенных думают, что лучшие вакансии появляются на рынке труда через месяц после Нового года и весной. О том, что этой осенью рынок труда в основном наполнен предложениями для некоторых дефицитных специальностей, заявили пять процентов россиян.

Женщины от 35 до 44 лет оказались наиболее оптимистичными в вопросе своих карьерных перспектив — 70 процентов из них уверены, что найдут работу этой осенью. Также позитивные ожидания отмечены в группе мужчин 45-55 лет (50 процентов).

Среди сфер, в которых в ближайшее время будет проще всего найти работу, респонденты чаще всего называли вакансии для рабочего персонала (53 процента), продажи (46 процентов), сферу услуг (41 процент), общепита (32 процента), розничной торговли (29 процентов) и промышленности (21 процент). Хуже всего перспективы трудоустройства россияне оценили в юриспруденции (38 процентов), финансовой сфере (34 процента), энергетике (25 процентов), сфере искусства (24 процента), ИТ (21 процент) и строительстве (18 процентов). Эти вопросы предполагали возможность множественного выбора вариантов ответа.

О планах сменить работу в ближайшее время рассказал 31 процент опрошенных, 44 процента рассматривают такую возможность, а четверть россиян собираются остаться на своем текущем месте.

Опрос был проведен с 21 по 29 августа 2023 года. В исследовании приняли участие более 2000 россиян в возрасте 25-55 лет.

Ранее исследование консалтинговой компании RosExpert показало, к каким мерам чаще всего прибегают российские компании в борьбе за сохранение сотрудников в условиях кадрового голода в большинстве отраслей экономики. Самым распространенным способом стало повышение зарплаты, к нему прибегают 72,3 процента работодателей. Также работодатели называли предоставление возможности работать удаленно (35,8 процента) и предложение брони от мобилизации (23,5 процента).