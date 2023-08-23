Российские компании описали способы борьбы с нехваткой людей

RosExpert: 72,3 % российских компаний повышают зарплаты ради сохранения кадров

Рекордно низкая безработица в России, которая привела к кадровому голоду в большинстве отраслей, заставляет компании бороться за сохранение кадров. Самым распространенным способом стало повышение зарплаты, к нему прибегают 72,3 процента работодателей. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой компании RosExpert, на который ссылается РБК.

Следующим по частоте вариантом борьбы с нехваткой людей стало предоставление возможности работать удаленно (35,8 процента), затем идет предложение брони от мобилизации (23,5 процента).

Привлечение новых сотрудников проходит с помощью тех же инструментов, хотя их соотношение меняется. Гибридным форматом работы соискателей хотят заинтересовать 63,2 процента респондентов, а выше медианного значения по рынку согласны платить 56,3 процента. Также в качестве преимуществ половина компаний называют комфортабельный офис и бренд.

Наиболее востребованными позициями стали IT-специалисты, их не хватает 54 процентом опрошенных. Трети компаний мало производственных рабочих и специалистов инженерных специальностей, причем вакансии стали закрываться дольше.

О пересмотре зарплат один раз в год сообщили 68 процентов участников исследования, в то время как 32 процента утверждают, что поднимали ставки два-три раза в текущем году. При этом плановый размер пересмотра также вырос — с ожиданий 9,6 процента в конце прошлого года до фактического пересмотра на 10,2 процента только в первые полгода 2023-го.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин признал, что дефицит кадров становится новым серьезным вызовом для российской экономики. Он призвал молодежь активнее идти работать на отечественные предприятия, так как в стране развивается машиностроение.

В свою очередь, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил бизнесу активнее набирать на работу заключенных, поскольку это дисциплинированная рабочая сила, которую не требуется удерживать высокими окладами.