В России предложили почаще брать на заводы заключенных

Бизнес-омбудсмен Титов предложил чаще привлекать к работе на заводе заключенных

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил чаще обращаться к практике использования заключенных для закрытия вакансий на заводах, поскольку те являются «постоянной, дисциплинированной рабочей силой», сообщает «Интерфакс».

По его словам, исправительные центры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) прямо на предприятиях создаются в стране с 2020 года. Принужденные к работам живут там в общежитиях под охраной. В общей сложности заключенными пользуются 1,7 тысячи работодателей, к работам привлечены 26 тысяч человек.

Однако ФСИН готова увеличить предложение, поэтому Титов предложил компаниям, которые не могут закрыть вакансии на рынке труда, активнее обращать внимания на тюрьмы.

Ранее в ведомстве сообщили, что труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей, которые сталкиваются с нехваткой кадров. Например, в 2022 году были использованы практически 99 процентов от предложенного ресурса. Во ФСИН подчеркнули, что эта практика становится «эффективным способом устранения дефицита трудовых ресурсов».

В июне управление ФСИН по Самарской области сообщило, что руководство «АвтоВАЗа» попросило предоставить им более тысячи заключенных для закрытия вакансий. На предприятии отмечают, что не могут закрыть свои потребности на рынке труда, поэтому хотели бы использовать принудительные работы.

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин призвал молодежь актвнее идти работать на отечественные предприятия, так как в стране активно развивается машиностроение. Он позитивно оценил ситуацию в ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре, где за последние четыре года сменилось 40 процента персонала, причем на смену опытным сотрудникам пришли молодые люди.