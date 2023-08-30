Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на аэропорт в Пскове

Псковский губернатор Ведерников: масштаб разрушений от атаки дронов уточняется

В настоящее время уточняются последствия атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на псковский аэропорт. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Масштаб разрушений сейчас уточняется», — сказал он. По его словам, из-за того, что атака произошла ночью, оценку повреждений взлетно-посадочной полосы сразу не представлялось возможным. В связи с этим все рейсы на среду, 30 августа, были отменены. «По предварительным оценкам, ничего серьезного», — сказал Ведерников.

Представитель спасательных служб добавил, что пожар в аэропорту локализован, его тушение продолжается. Он также отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Псковская область подверглась атаке ВСУ в ночь на среду, 30 августа. В результате как минимум два самолета Ил-26, которые находились на аэродроме, оказались повреждены. Помимо Псковской области, Украина за ночь атаковала еще шесть регионов России. Под удар попали Московская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь.