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14:27, 30 августа 2023Экономика

США выступили против ужесточения нефтяных санкций против России

WP: США выступили против снижения потолка цен на нефть из РФ до $30 за баррель

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Хотя ограничения против российского экспорта нефти оказались эффективными, администрация президента США Джо Байдена сопротивляется просьбам Украины снизить потолок цен на сырье из России с 60 до 30 долларов за баррель, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Белый дом опасается, что при ужесточении нефтяных санкций Россия еще больше сократит добычу нефти, а это приведет к резкому росту цен и «взбудоражит мировую экономику» в преддверии президентских выборов в США в 2024 году.

Кроме того, любое изменение действующих ограничений против России нуждается в одобрении европейских законодателей, напомнили собеседники газеты.

Brent от TradingView

Потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель был введен Евросоюзом и странами G7 в декабре 2022 года, одновременно с нефтяным эмбарго ЕС. С 5 февраля также начал действовать потолок цен на нефтепродукты российского происхождения.

Основной российский экспортный сорт нефти Urals торгуется выше потолка цен с июля. Однако его средняя стоимость за январь-июль составила 53,94 доллара за баррель — в 1,5 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В июне, по данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти вдвое год к году.

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    Софья Ермакова
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