США выступили против ужесточения нефтяных санкций против России
Хотя ограничения против российского экспорта нефти оказались эффективными, администрация президента США Джо Байдена сопротивляется просьбам Украины снизить потолок цен на сырье из России с 60 до 30 долларов за баррель, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Белый дом опасается, что при ужесточении нефтяных санкций Россия еще больше сократит добычу нефти, а это приведет к резкому росту цен и «взбудоражит мировую экономику» в преддверии президентских выборов в США в 2024 году.
Кроме того, любое изменение действующих ограничений против России нуждается в одобрении европейских законодателей, напомнили собеседники газеты.
Потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель был введен Евросоюзом и странами G7 в декабре 2022 года, одновременно с нефтяным эмбарго ЕС. С 5 февраля также начал действовать потолок цен на нефтепродукты российского происхождения.
Основной российский экспортный сорт нефти Urals торгуется выше потолка цен с июля. Однако его средняя стоимость за январь-июль составила 53,94 доллара за баррель — в 1,5 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В июне, по данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти вдвое год к году.