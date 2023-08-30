Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:13, 30 августа 2023Экономика

В России предложили повременить с сертификацией лекарств для животных

«Известия»: сертификацию иностранных ветпрепаратов могут отложить на два года

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В России предложили повременить с сертификацией ветеринарных препаратов. Введение новых требований к лекарствам и вакцинам для животных могут отложить на два года, со ссылкой на Совет Госдумы сообщает газета «Известия».

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, более половины вакцин и других ветпрепаратов, которые широко используют аграрии и владельцы домашних животных, поступают в Россию из недружественных стран. Сейчас зарубежные поставщики уже сворачивают поставки критически значимых препаратов, а импортозамещение в отрасли не налажено.

Отечественные разработчики препаратов в ходе парламентских слушаний 18 апреля заявили, что не способны в ближайшие годы обеспечить потребности рынка в необходимых объемах лекарств без поддержки государства. С учетом разнообразия препаратов, животных, болезней, а также относительно небольших размеров «рынка» многие считают производство нецелесообразным.

Материалы по теме:
В России создали цифровой рубль. Для чего он нужен и когда им можно будет воспользоваться?
В России создали цифровой рубль.Для чего он нужен и когда им можно будет воспользоваться?
11 июля 2023
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика. Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
Бейонсе, Тейлор Свифт и мировая экономика.Как грандиозные гастрольные туры поп-звезд разгоняют инфляцию по всему миру
31 июля 2023

По новым правилам, которые вступают в силу с 1 сентября, для допуска препаратов в продажу необходимо представить в Россельхознадзор документ о качестве и подтверждение соответствия требованиям GMP. Вакцины должны также пройти испытания в аккредитованной лаборатории.

Ранее в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) предупредили, что ужесточение правил ввода в оборот ветеринарных препаратов может привести к нехватке лекарств для домашних животных. С 1 сентября россияне могут остаться без кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин и оригинальных лекарств для собак и кошек, разработанных в последние 3-7 лет, предупредили эксперты.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев заявил, что новые правила уравняют в условиях российских и западных производителей. В какой-то момент они могут привести к сокращению ассортимента, но эту нишу заменят местные компании или поставщики из дружественных стран, добавил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске в здании следственного комитета произошел взрыв

    Байден зачитал речь для президента Коста-Рики со шпаргалки

    Авиакомпании отменили шесть авиарейсов из аэропорта Пскова на фоне атак БПЛА

    В России предложили повременить с сертификацией лекарств для животных

    Момент уничтожения беспилотника в Орловской области сняли на видео

    Известный актер вспомнил о детстве на одной из центральных улиц Москвы

    Тревел-блогерша назвала плюсы жизни в России по сравнению с Турцией

    Парень скрыл одну деталь о личной жизни и разрушил отношения с девушкой

    Появились кадры отражения атаки ВСУ на аэропорт в Пскове

    Военные Габона совершили госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости