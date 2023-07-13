Россиян предупредили о возможной нехватке лекарств для собак и кошек

АВФАРМ: ужесточение правил ввода в оборот ветпрепаратов грозит нехваткой лекарств

Ужесточение правил ввода в оборот ветеринарных препаратов может привести к нехватке доступных импортных лекарств для домашних животных. На данный момент новым условиям соответствуют лишь 19 из 127 зарубежных медикаментов, продающихся в России. Об этом со ссылкой на Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) сообщает «Коммерсантъ».

С 1 сентября россияне могут остаться без кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин и оригинальных лекарств для собак и кошек, разработанных в последние 3-7 лет, предупредили эксперты. По новым правилам, для допуска препаратов в продажу необходимо представить в Россельхознадзор документ о качестве и подтверждение соответствия требованиям GMP. Вакцины должны также пройти испытания в аккредитованной лаборатории.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, за первые пять месяцев 2023 года в Россию ввезли 8,2 миллиона упаковок лекарств для домашних животных (плюс 4,8 процента год к году). При этом количество поставщиков упало почти вдвое, с 35 до 22, а число торговых марок — с 104 до 88. Импортные товары занимают почти половину рынка ветеринарных препаратов, подчеркнул он.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев заявил, что новые правила справедливы, так как они уравняют в условиях российских и западных производителей. В какой-то момент они могут привести к сокращению ассортимента, но эту нишу заменят местные компании или поставщики из дружественных стран, добавил эксперт. В Россельхознадзоре заявили, что АВФАРМ лоббирует свои интересы, а многие иностранные производители и без того сократили поставки медикаментов в Россию по собственной инициативе с 2022 года.

В АВФАРМ не в первый раз предупреждают, что требования Россельхознадзора угрожают нехваткой препаратов для животных. В октябре 2022 года ассоциация заявила, что необходимость передавать в госколлекции патогенные штаммы возбудителей инфекционных заболеваний парализует поставки до 300 иммунобиологических ветеринарных препаратов зарубежного производства. Это усугубит уже сформировавшийся на рынке дефицит, приведет к сбоям в схемах вакцинации, заставит потребителей обращаться к услугам черного рынка, а без импортных вакцин граждане не смогут путешествовать за рубеж со своими животными, подчеркнули эксперты.