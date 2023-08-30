В Сочи опровергли информацию о дефиците продуктов в магазинах

Администрация Сочи опровергла данные о дефиците продуктов в магазинах

В социальных сетях и Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что в магазинах Сочи образовался дефицит продуктов. К постам прикреплены кадры, на которых запечатлены пустые полки.

Судя по видео, сделано оно было в одном из магазинов сети «Магнит», но когда именно, не уточняется. Первые сообщения о пустых полках в этой сети появились 21 августа. Как сообщили представители «Магнита», причиной стал двухдневный сбой с поставками.

«В связи со сбоем в системе распределения логистических цепочек в некоторых магазинах Сочи в течение последних двух дней наблюдались сбои в поставках товара. На сегодняшний день ситуация с поставкой товаров первой необходимости и предметов личной гигиены стабилизируется», — говорится в сообщении.

Информацию о дефиците продуктов также опроверг департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи. «Дефицита товаров в магазинах Сочи не наблюдается, на складах предприятий оптовой торговли имеется достаточное количество всех необходимых продуктов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В департаменте добавили, что на сегодняшний день сетевые предприятия розничной торговли работают в условиях повышенного спроса, вызванного ростом внутреннего туризма и установившейся жаркой погодой.

Как отметили в пресс-службе администрации Сочи, по отдельным товарным категориям, традиционно популярным в это время года, в некоторых сетевых магазинах наблюдалось снижение доступности товаров на полках и кратковременные ситуации, когда заканчивался определенный сегмент товаров. В департаменте добавили, что сетевые предприятия розничной торговли оперативно реагируют на увеличение спроса на определенные группы товаров и ежедневно доставляют продукцию в магазины пополняя запасы товара на полках магазинов.

Сообщения о дефиците продуктов не получило широкого охвата в СМИ. Ряд изданий написали опровержение со ссылкой на департамент.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»