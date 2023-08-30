Прокурора арестовали по делу экс-мэра российского города

Суд взял под домашний арест прокурора Пушина из Ижевска по делу экс-мэра

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения прокурору Октябрьского района города Николаю Пушину, обвиняемому в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

По ходатайству следователя подсудимого взяли под домашний арест до 29 октября. Сам он просил о подписке о невыезде, заявив, что не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей. Однако суд ему отказал.

Прокурор проходит по уголовному делу бывшего мэра удмуртской столицы Олега Бекмеметьева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков, отмечает Udm-Info. Он также находится под домашним арестом с 27 июля. По данным следствия, в 2021 году мэр незаконно передал муниципальные земли строительной компании в собственность.

Бекмеметьев занял пост градоначальника в 2018 году. В мае 2023-го он ушел в отставку.

Пушин служит в органах прокуратуры с 1998 года. Он начинал карьеру с должности следователя. На пост прокурора Октябрьского района Ижевска был назначен два года назад.