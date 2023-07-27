Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:36, 27 июля 2023Силовые структуры

Бывшего мэра российского города отправили под домашний арест за махинации

Суд взял под домашний арест экс-мэра Ижевска по делу о злоупотреблениях с продажей земли

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения бывшему мэру города Олегу Бекмеметьеву, обвиняемому в злоупотреблении служебными полномочиями с продажей земли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Решение принято по ходатайству следствия. Экс-главу Ижевска за махинации отправили под домашний арест до 25 сентября.

Уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») было возбуждено на основании материалов ФСБ, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе управления Следственного комитета России по Республике Удмуртия.

По данным следствия, в 2021 году мэр незаконно передал муниципальные земли строительной компании в собственность.

Бекмеметьев занял пост градоначальника в 2018 году. В мае 2023-го он ушел в отставку.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло темы разговора Шойгу и Ким Чен Ына

    Половина россиян поддержала переход на четырехдневную рабочую неделю

    Умер сценарист «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман

    Футболистки сборной США установили рекорд женских и мужских чемпионатов мира

    На Украине сообщили о повреждении оборудования в Одесском порту

    Власти остановили БДСМ-фестиваль в подмосковном лесу

    19-летняя дочь Хайди Клум снялась топлес

    В России начнут проверять личности пассажиров поездов по лицам

    Космические силы США выбрали OneWeb для услуг спутниковой связи

    В российском регионе ламу обвинили в домогательствах к девочке-подростку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости