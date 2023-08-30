Стало известно о прибытии украинских радикалов на участок фронта в ЛНР

Марочко: на сватовско-кременской участок фронта прибыли украинские радикалы

На сватовско-кременской участок фронта в Луганской народной республике (ЛНР) прибыли дополнительные резервные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с мотивированными бойцами-радикалами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что прибывших украинских военных распределяют на тех участках, где, по мнению командования ВСУ, существует угроза прорыва обороны.

Марочко также отметил, что часть этих подразделений принимает участие в штурмовых действиях. «В частности, 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в которую входит отдельный отряд специального назначения "Азов" (запрещен и признан террористическим в РФ), неоднократно предпринимала попытки вернуть ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Кременная», — заявил он.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Красным Лиманом. По его словам, новые укрепления появляются в районе поселка Белогоровка.