Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 30 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о прибытии украинских радикалов на участок фронта в ЛНР

Марочко: на сватовско-кременской участок фронта прибыли украинские радикалы

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На сватовско-кременской участок фронта в Луганской народной республике (ЛНР) прибыли дополнительные резервные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с мотивированными бойцами-радикалами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что прибывших украинских военных распределяют на тех участках, где, по мнению командования ВСУ, существует угроза прорыва обороны.

Марочко также отметил, что часть этих подразделений принимает участие в штурмовых действиях. «В частности, 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в которую входит отдельный отряд специального назначения "Азов" (запрещен и признан террористическим в РФ), неоднократно предпринимала попытки вернуть ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Кременная», — заявил он.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ укрепляют оборонительные позиции под Красным Лиманом. По его словам, новые укрепления появляются в районе поселка Белогоровка.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?

    Площадь пожара в Геленджике увеличилась более чем втрое

    Число отрезанных из-за ливней населенных пунктов Приморья возросло

    В Китае признали замедление роста экономики

    Филиппа Киркорова высмеяли в сети со словами «чудо в перьях»

    Известная юмористка описала работу с Дубовицкой фразой «ей баяны не впихнешь»

    Россиянина осудили на 15 лет за домогательства к двум незнакомкам

    Су-57 скоро получит ракеты дальностью 300 километров

    В США обвинили Байдена в подрыве «Северного потока»

    Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли младенца от смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости