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16:09, 30 августа 2023Среда обитания

Дочь Глюкозы пожаловалась на жизнь за городом с родителями

Дочь Глюкозы Чистякова рассказала о желании жить отдельно от родителей

Фото: @ray_musicofficial

Дочь Глюкозы Лидия Чистякова, которая выпускает собственные песни под псевдонимом Ray!, пожаловалась на то, что испытывает дискомфорт от жизни за городом вместе с родителями. О своем желании жить отдельно она рассказала в интервью «Газете.Ru».

16-летняя певица отметила, что родители не против ее переезда, однако хотят, чтобы это произошло не раньше 17-18 лет. «Моя мама всегда говорит, что родители и дети должны жить отдельно. То есть мой переезд поддерживают все — и папа в том числе. Они готовы научить, объяснить, направить. Я уже тоже хочу в свободное плавание, потому что начинаю чувствовать себя обузой для семьи. Хочу свой угол», — призналась Чистякова.

Она добавила, что еще одним весомым минусом проживания в родительском доме служит его локация — он расположен за городом, так что на дорогу в Москву девушке приходится тратить по полтора часа туда и обратно.

В августе солист российской группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, что его мать живет в Санкт-Петербурге и не хочет переезжать в Москву.

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    Полина Кислицына
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