Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:01, 30 августа 2023Среда обитания

Солист группы «Чай вдвоем» рассказал о нежелании матери переезжать в Москву

Певец Денис Клявер рассказал, что его мать не хочет переезжать из Петербурга

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Солист российской группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, что его мать живет в Санкт-Петербурге и не хочет переезжать в Москву. Нежелание родственницы менять место жительства он объяснил в интервью для Teleprogramma.pro.

Певец отметил, что предлагал матери переехать в Москву, однако она отказалась. По словам Клявера, его мать ведет активный образ жизни, а также считает, что после переезда может создать проблемы для семьи сына.

«Мама совершенно независимый человек и очень деликатный. Она часто думает, что может доставить неудобства. К тому же маме нескучно и интересно жить. В этом году мамочке 73 года, она фантастически выглядит. И все время в движении. К примеру, машину водит долгие годы только на "ручке"», — уточнил певец.

В апреле 2023 года популярная в 90-е годы российская певица Светлана Колтунова, выступающая под псевдонимом Света, призналась, что не хочет переезжать в Москву из Ростова-на-Дону. Она отметила, что в столицу ее не тянет.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Россиянин оказался виновником сильного пожара в Геленджике

    Российская армия отбила три волны атак ВСУ на ореховском направлении

    Папа Римский осудил «ужасную мировую войну»

    Ядовитый скат-хвостокол вонзил шип в спину женщины

    Назван способ защиты хлеба от плесени

    В России предрекли упрощение увольнений за пьянство на работе

    Российские войска отразили девять атак ВСУ в районах Работино и Вербового

    Смехотерапию признали эффективной в облегчении симптомов болезней сердца

    Названо лучшее время для поиска новой работы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости