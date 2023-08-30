Солист группы «Чай вдвоем» рассказал о нежелании матери переезжать в Москву

Певец Денис Клявер рассказал, что его мать не хочет переезжать из Петербурга

Солист российской группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, что его мать живет в Санкт-Петербурге и не хочет переезжать в Москву. Нежелание родственницы менять место жительства он объяснил в интервью для Teleprogramma.pro.

Певец отметил, что предлагал матери переехать в Москву, однако она отказалась. По словам Клявера, его мать ведет активный образ жизни, а также считает, что после переезда может создать проблемы для семьи сына.

«Мама совершенно независимый человек и очень деликатный. Она часто думает, что может доставить неудобства. К тому же маме нескучно и интересно жить. В этом году мамочке 73 года, она фантастически выглядит. И все время в движении. К примеру, машину водит долгие годы только на "ручке"», — уточнил певец.

В апреле 2023 года популярная в 90-е годы российская певица Светлана Колтунова, выступающая под псевдонимом Света, призналась, что не хочет переезжать в Москву из Ростова-на-Дону. Она отметила, что в столицу ее не тянет.