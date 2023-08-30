Названы лучшие направления для путешествия по Русскому Северу в бархатный сезон

«Известия»: Вологда оказалась лучшим направлением для поездки по Русскому Северу

Названы главные направления для путешествия по Русскому Северу в бархатный сезон — лучшим из них оказалась Вологда. Об этом «Известиям» сообщили эксперты портала Tutu.

По словам специалистов, четыре других лучших направления для путешествий по этому географическому региону — Мурманская область, Архангельск, республики Карелия и Коми.

К числу достопримечательностей Вологды эксперты отнесли хорошо сохранившиеся образцы деревянного зодчества.

«Вологду часто называют душой Русского Севера. Это очень уютный город с деревянными домами, украшенными резными ставнями. Перед некоторыми постройками сохранились те самые палисады — небольшие заборчики, воспетые ансамблем "Песняры"», — цитирует издание слова экспертов.

К другим достопримечательностям Севера специалисты отнесли Териберку, где можно посмотреть на китов, «кладбище кораблей» и драконий пляж, усыпанный камнями, похожими на яйца этих мифических существ.

Ранее сообщалось, что в России разработали новые туристические маршруты в Арктике — они проходят через село Хатанга в Красноярском крае, один из самых северных населенных пунктов страны.