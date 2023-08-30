Рогов: Российская армия отбила три волны атак ВСУ на ореховском направлении

Российская армия отбила три волны сильных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он заявил, что противник не смог продвинуться и прорвать линию обороны российских войск. Ситуация находится под контролем Вооруженных сил РФ.

«Враг же понес большие потери как в живой силе, так и технике. Как минимум, уничтожен вражеский танк Leopard, гаубица М777, а также три ББМ [боевые бронемашины]», — рассказал Рогов. Он сообщил, что противник атаковал в селе Работино, а также в направлении сел Новопрокоповка и Вербовое.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения о преодолении украинской армией первой линии обороны войск РФ и взятии ими села Работино. По его словам, те, кто находятся на позициях или хотя бы рядом с ними, понимают, что первая линия не пройдена.