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14:16, 30 августа 2023Бывший СССР

Российская армия отбила три волны атак ВСУ на ореховском направлении

Рогов: Российская армия отбила три волны атак ВСУ на ореховском направлении

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия отбила три волны сильных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он заявил, что противник не смог продвинуться и прорвать линию обороны российских войск. Ситуация находится под контролем Вооруженных сил РФ.

«Враг же понес большие потери как в живой силе, так и технике. Как минимум, уничтожен вражеский танк Leopard, гаубица М777, а также три ББМ [боевые бронемашины]», — рассказал Рогов. Он сообщил, что противник атаковал в селе Работино, а также в направлении сел Новопрокоповка и Вербовое.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения о преодолении украинской армией первой линии обороны войск РФ и взятии ими села Работино. По его словам, те, кто находятся на позициях или хотя бы рядом с ними, понимают, что первая линия не пройдена.

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    Александр Слабиев
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