В Запорожской области опровергли преодоление ВСУ первой линии российской обороны

Балицкий опроверг сообщения о преодолении ВСУ первой линии российской обороны

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения о преодолении Вооруженными силами Украины (ВСУ) первой линии обороны Российской армии и взятии ими села Работино. Его заявление передает ТАСС.

По его словам, те, кто находятся на позициях или хотя бы рядом с ними, понимают, что первая линия не пройдена. «Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны», — сказал Балицкий.

