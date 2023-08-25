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15:53, 25 августа 2023Бывший СССР

Балицкий сообщил о превращении Работино в серую зону

Балицкий: село Работино превратилось в серую зону, войска в него не заходят

Фото: Libkos / AP

Село Работино в Запорожской области превратилось в серую зону. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Этот разрушенный населенный пункт находится в серой зоне», — сказал Балицкий. Он объяснил, что российские войска и войска противника не заходят в Работино, поскольку при нахождении там существует высокая вероятность попасть под прицельный артиллерийский обстрел.

Ранее глава региона рассказал о полном разрушении Работино в ходе боев. «Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет», — сообщил он.

24 августа стало известно, что при попытке штурма Работино элитная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марун» потеряла несколько тысяч бойцов.

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    Алевтина Запольская
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