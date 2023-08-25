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14:45, 25 августа 2023Бывший СССР

Глава Запорожской области заявил о полном разрушении села Работино в ходе боев

Глава Запорожья Балицкий заявил о полном разрушении села Работино в ходе боев
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Село Работино Запорожской области полностью разрушено в ходе боев, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Его слова приводит ТАСС.

«Работина в принципе не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет, потому что там были такие ожесточенные бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции», — заявил он.

Ранее Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины не смогут пройти береговую линию Днепра, ее укрепили после обмеления Каховского водохранилища. По его словам, местность заминирована самыми различными видами мин.

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    Алевтина Запольская
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