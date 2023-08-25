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09:40, 25 августа 2023Бывший СССР

Глава Запорожья рассказал об укреплении береговой линии Днепра

Глава Запорожья Балицкий: ВСУ не смогут преодолеть берег Днепра, он укреплен

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут пройти береговую линию Днепра, ее укрепили после обмеления Каховского водохранилища. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

По его словам, местность заминирована самыми различными видами мин, массово украинская армия не сможет прорваться. При этом, как сказал Балицкий, диверсионно-разведывательные группы ВСУ могут попытаться пройти, но и к этому Российская армия готова.

«У нас практически сведена к нулю подрывная деятельность диверсионных групп», — сообщил врио главы Запорожья. Он назвал показательной работу спецслужб и администрации региона.

Ранее начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России сообщил, что ВСУ применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на запорожском направлении. По словам военного врача, анестезиологи вовремя идентифицировали поражение газом и быстро приняли меры — эвакуацию и санитарную обработку.

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    Алевтина Запольская
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