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06:44, 25 августа 2023Бывший СССР

ВСУ применили фосфор на запорожском направлении

Военврач 58-й армии сообщил о применении ВСУ фосфора на запорожском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России, передает РИА Новости.

По словам военного врача, анестезиологи вовремя идентифицировали поражение газом и быстро приняли меры – эвакуацию и санитарную обработку.

Также рассказал он, если в медиа начинаются разговоры о желании стран НАТО поставить Киеву некое новое вооружение, оно, как правило, сразу начинает использоваться на фронте. «То есть оно уже здесь. Оно в этот день начинает применяться», — пояснил медик.

В начале марта советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин обвинил ВСУ в применении химических боеприпасов. Он уточнил, что факты использования этого типа вооружения были зафиксированы на донецком и артемовском направлениях.

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    Марина Совина
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