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16:51, 24 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области раскрыли потери элитной группировки ВСУ

Рогов: элитная группировка ВСУ потеряла тысячи бойцов в Запорожской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Запорожской области элитная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марун» потеряла несколько тысяч бойцов. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков "Марун" уже брошены в бой. Их потери исчисляются тысячами», — рассказал он.

Рогов добавил, что подразделение ВСУ отправили штурмовать село Работино, а затем в случае успеха его бы бросили захватывать город Токмак. По словам главы движения, украинская группировка «Марун» имела лучшее снабжение и обеспечение военной техникой Запада, в том числе немецкие танки Leopard.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что все боеспособные части ВСУ, которые ведут наступление на Работино, понесли тяжелые потери и были практически полностью уничтожены. Он также упомянул группировку «Марун». Как утверждает Балицкий, рубеж обороны села для ВСУ станет финальным.

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    Кристина Есикова
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