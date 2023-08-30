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04:59, 30 августа 2023Мир

Экс-разведчик США рассказал о ловушке России для ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: Россия приготовила ловушку для ВСУ на линии обороны

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал о ловушке России для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как рассказал Риттер, американские военные предполагали, что первая линия обороны должна быть прорвана. Однако, по его мнению, начальник генштаба США Марк Милли не понимает ситуацию. «Это одна огромная ловушка для украинцев», — констатировал он.

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    Марина Совина
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