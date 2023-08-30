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14:30, 30 августа 2023Мир

Москва пригрозила серьезным ответом США за журналистов

Москва пригрозила серьезным ответом США в случае невыдачи виз журналистам

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила серьезным ответом США в случае новой невыдачи виз журналистам на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Ее слова передает ТАСС.

«Это грубейшее нарушение всех норм внутреннего, международного законодательства. Абсолютно неприемлемым нарушением международного права мы это считаем. Оно не должно оставаться и в случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам не останется без серьезной реакции», — заявила Захарова.

В апреле США отказались выдать визы журналистам российских государственных телеканалов, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время сессии Генассамблеи ООН.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил подобное решение «защитой свободы прессы», так как, по мнению американской стороны, российские государственные СМИ являются «органами пропаганды».

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    Максим Габриелян
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