В США объяснили ненависть к России христианством

Такер Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию из-за христианской веры

Популярный американский консервативный журналист Такер Карлсон заявил о ненависти США к России и Венгрии из-за христианской веры двух стран. Об этом он заявил во время своей поездки в Будапешт.

«Они [США] ненавидят Венгрию. Они ненавидят ее не из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является. Это христианская страна. И они ненавидят это. Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они ненавидят Россию», — объяснил Карлсон.

Также он добавил, что существование подобных стран «оскорбляет» нынешние власти США.

Ранее Карлсон попросил интервью у президента России Владимира Путина. По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, бывший ведущий Fox News попросил российских журналистов донести свое желание до главы государства. Сама Симоньян считает, что «было бы здорово» организовать такое интервью.