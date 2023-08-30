Анна Седокова показала тело после отказа от алкоголя

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру после отказа от алкоголя. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 40-летняя певица продемонстрировала несколько откровенных образов. На одном из кадров исполнительница предстала в розовом раздельном купальнике, демонстрируя подтянутое и рельефное тело с кубиками пресса в области живота. Кроме того, она примерила облегающий блестящий комбинезон, сквозь который были видны пышные формы звезды.

«Хочу оставить это тут, как напоминание себе о том, какой путь я прошла. Если я смогла это сделать всего за месяц, я уверена, что и у тебя получится. Просто, видимо, каждому нужно найти свое дно. Оттолкнуться от него и всплыть», — подписала Седокова публикацию, которая набрала почти семь тысяч лайков.

Ранее в августе Ида Галич также показала тело после отказа от спиртных напитков. На размещенном кадре (на момент написания новости был уже удален) 33-летняя инфлюэнсерша предстала напротив зеркала в фиолетовых трусах на низкой посадке и синей майке на широких бретелях.