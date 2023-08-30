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11:04, 30 августа 2023Мир

Назван главный подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

Le Figaro: Украина стала главным подозреваемым в подрыве «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard / Xinhua / Globallookpress.com

Назван главный подозреваемый в подрыве «Северных потоков», передает Le Figaro.

В материале говорится, что после совместного расследования ZDF и Der Spiegel Украина стала подозреваемым номер один в диверсиях на трубопроводе. В итоге следователи немецкой прокуратуры почти с полной уверенностью утверждают, что к взрывам причастна яхта «Андромеда», арендованная 6 сентября в немецком портовом городе Варнемюнде и отправившаяся к датскому острову Борнхольм.

Уточняется, что на борту судна обнаружены следы взрывчатого вещества октоген (HMX) для применения под водой. Именно ее фрагменты были обнаружены на пробитых трубах газопровода. Также известно, что аренду яхты оплатило варшавское турагентство Feeria Lwowa, чьим руководителем является 54-летняя Наталия А., проживающая в Киеве.

Кроме того, одного из членов экипажа опознали как украинца — Валерий К. из 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) взял яхту в аренду по поддельному молдавскому удостоверению личности. По данным Der Spiegel, экипаж из шести человек, в том числе боевые пловцы и врач, выполняли приказы непосредственно главкома ВСУ Валерия Залужного.

В материале также сказано, что отдельные страны Запада знали о планах Украины и, возможно, пытались ее отговорить.

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    Анастасия Заикина
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